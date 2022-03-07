Köpekten kaçarken kamyon çarpmıştı: Küçük Mahra'dan üzücü haber!

07 Mart 2022 Pazartesi, 17:06

Kaza, cumartesi günü saat 10.00 sıralarında Belek Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Mahra Melin Pınar'a, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmak için yola çıkan Pınar'a İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı.

Pınar'ın bacağı kamyonun ön tekeri altında kalarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerden Arslan Çelik'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Küçük kız olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede hemen tedaviye alınan Mahra Melin Pınar, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

DURUMU CİDDİ

Mahra Melin Pınar'ın son sağlık durumu hakkında bilgi veren baba Murat Pınar, dün gece kızının saat 01.00 sıralarında beynin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle ikinci kez ameliyat olduğunu aktardı. Zorlu geçen ameliyatın ardından kızının tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini belirten baba Murat Pınar, "Beyin ameliyatı sonrasında beyni açık bir şekilde yoğun bakıma kaldırıldı. Bugün öğle saat 13.00 sıralarından parçalanan sağ bacağını kestiler. 3 gün içerisinde 3'üncü ameliyatını oldu. Durumu ciddiyetini koruyor. Hiç uyanmadı bile" dedi.