Köprü korkuluğunun altına sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Sakarya’da köprü korkuluğuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.
Sakarya’da bir yavru kedi, köprü korkuluğunun altına sıkışarak mahsur kaldı. Ekiplerce çalışması neticesinde yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Görüntüde, itfaiye erinin köprüdeki betonu iş makinesi yardımı ile kırarak, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardığı anlar yer aldı.
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