Köprü korkuluğunun altına sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Yayınlanma: 07.12.2024 - 17:22

Güncelleme: 07.12.2024 - 17:45

Sakarya’da bir yavru kedi, köprü korkuluğunun altına sıkışarak mahsur kaldı. Ekiplerce çalışması neticesinde yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntüde, itfaiye erinin köprüdeki betonu iş makinesi yardımı ile kırarak, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardığı anlar yer aldı.