Köprü korkuluğunun altına sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Sakarya’da köprü korkuluğuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Köprü korkuluğunun altına sıkışan yavru kedi kurtarıldı
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İHA
Yayınlanma: 07.12.2024 - 17:22

Sakarya’da bir yavru kedi, köprü korkuluğunun altına sıkışarak mahsur kaldı. Ekiplerce çalışması neticesinde yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntüde, itfaiye erinin köprüdeki betonu iş makinesi yardımı ile kırarak, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardığı anlar yer aldı.


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