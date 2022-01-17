Köprü yolunda feci kaza: Bir kişi yaşamını yitirdi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolu Kadıköy istikametinde yaya olan evsiz kadına otomobil çarptı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilin çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, saat 05.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolu Kadıköy istikameti Fikirtepe mevkiinde medyana geldi.
Edinilen bilgiye göre evsiz olduğu ve kimliği belirlenemeyen kadına 34 CIY 185 plakalı otomobil bağlantı yolunda yaya halindeyken çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın metrelerce ileriye fırladı. Kadına çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yurttaşların olayı 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bağlantı yolunu trafiğe kapattı. Otomobil çarpan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
EKMEK VE PASTASI YOLA SAÇILDI
Evsiz olduğu belirtilen kadının elinde bulunan ekmek ve pastası kazanın şiddeti ile yola saçıldı. Çarpmanın etkisiyle kadının ayakkabısı ve çorabı ayağından çıktı. Kadın otomobilin çarptığı noktadan metrelerce ileriye fırladı.
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