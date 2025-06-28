Köprüden atlayarak intihar eden kişinin ünlü iş insanı İlhan Arık olduğu ortaya çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün saat 14.00 sıralarında köprü üzerinde aracından inen iş insanı İlhan Arık boğaza atladı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede boğazda arama çalışmalarına başlayan ekipler, denizdeki kişiyi Ortaköy iskelesine çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde iş insanı İlhan Arık'ın (41) hayatını kaybettiği belirlendi.

VIP taşımacılık sektöründe ‘İrfan Transfer’ markasıyla tanınan Arık, ünlüleri taşıyan isim olarak biliniyordu.

“BEN HEP YALNIZ BAŞIMAYDIM”

İlhan Arık'ın 2024 yılının Ocak ayında Haberler.com yayınında hayatına dair “Babam evde ölü bulundu. Küçük yaştan bu yana yetim büyüdüm. Babamı tanımadım, babamın yokluğunu hep hissettim. Başkalarını kıyafetlerini giydim. Oğlumu 3 aylıkken hastanenin ihmali ile kaybettim. Erkek evlat çok istedim. Ben baba sevgisi görmedim oğlum görsün istedim, olmadı. Günlerce beşiğin başında ağladım. Ben hep yalnız başımaydım, mücadelemi bu şekilde verdim. Şu an iki kızım var. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. 99 depreminde Sakarya'da enkazın altından çıktık, 3 ay çadırda yaşadık. 14 yaşında enkazdan cansız beden çıkardım” ifadelerini kullanmıştı.