Koray Aydın'dan İmamoğlu'nun gözaltı kararına tepki: Yargısız infazdır, itibar suikastidir, haysiyet cellatlığıdır!

Yayınlanma: 19.03.2025 - 10:10

Güncelleme: 19.03.2025 - 10:10

Bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alımasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Türkiye'nin bir yargı darbesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Aydın, "Ülkemiz bugün, sıkıyönetim ve olağanüstü hal rejimlerini aratmayan demokrasi dışı ve hukuk dışı uygulamalar ile karşı karşıyadır. Demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye'de yargı, siyasi iktidarın seçimle yenemediği rakiplerini safdışı bırakmanın bir aracı haline gelmiştir.

İktidar, bir taraftan Türk yargısının terör örgütü kurmak, yönetmek ve vatana ihanetten mahkum ettiği İmralı'daki terörist başını umut hakkı adı altında salıvermek için bir süreç yürütürken, aynı iktidar öte yandan seçimle yenemediği siyasi rakibini yolsuzluk ve kent uzlaşısı iddiası ile yaftalayarak mahkum etmek istemektedir" dedi.

İktidarın amacının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne elkoymak ve Ekrem İmamoğlu'nu yargı darbesiyle safdışı bırakmak olduğunu ifade eden Aydın, "Başkaca bir sebep aramaya gerek yoktur, bütün bu yapılanlar iktidarın bu senaryosu doğrultusunda kurgulanmakta ve icra edilmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına yapılan yargısız infazdır, itibar suikastidir ve haysiyet cellatlığıdır. Sonuçta adalet er ya da geç tecelli edecektir ancak iktidarın demokrasi ve hukuku ayaklar altına alan bu uygulamaları bir utanç vesikası olarak tarihe geçecektir.

Sonuçta bütün bu demokrasi ve hukuk dışı uygulamaların bir numaralı siyasal sorumlusu olan siyasi iktidar; hukuk, millet ve tarih önünde mahkum olacaktır" diye konuştu.