Korgan’da maden sondajı mücadelesi

Yayınlanma: 14.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.12.2024 - 04:00

Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Haluk Türkmen, “Maden arama sondajlarını yaparken halkın onayı var mı yok mu bakılmıyor. Yetmiyor, gerekli izin süreçlerini de kullanmıyorlar. Korgan’da Mesudiye’de daha önce yapılmak istenen maden sondajlarını engelledik. Şimdi Korgan Tatarcık Mahallesi’nde MTA maden sondajı yapıyor” dedi.