Korgan’da maden sondajı mücadelesi

Ordu Korgan’da maden sondajının durdurulmasını isteyen Korgan Aybastı Kabataş Yaylalarını Koruma Platformu üyeleri, Korgan Kaymakamlığı ve Korgan Belediyesi’ne dilekçelerini teslim etti.

Korgan’da maden sondajı mücadelesi
Abone Ol google-news
Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 14.12.2024 - 04:00

Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Haluk Türkmen, “Maden arama sondajlarını yaparken halkın onayı var mı yok mu bakılmıyor. Yetmiyor, gerekli izin süreçlerini de kullanmıyorlar. Korgan’da Mesudiye’de daha önce yapılmak istenen maden sondajlarını engelledik. Şimdi Korgan Tatarcık Mahallesi’nde MTA maden sondajı yapıyor” dedi. 


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler