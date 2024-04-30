Korhan Berzeg’e ait yeni bulgular bulmak amacıyla yürütülen çalışmalar sona erdi
Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’nde, Korhan Berzeg’e ait kemik ve giysi parçalarının bulunduğu bölgede süren arama çalışmaları 7’nci günün sonunda tamamlandı.
Ekonomist Korhan Berzeg’e ait kemik ve giysi parçalarının bulunduğu bölgede, jandarma ekiplerinin kadavra arama köpekleri eşliğinde 7 gün boyunca süren detaylı arama çalışmaları sona erdi.
Bugün itibarıyla ölüm olayının nasıl meydana geldiği konusunda istihbari çalışmalara devam edileceği belirtildi.
Diğer yandan, Korhan Berzeg’in İngiltere’de ikamet eden kızı Nisa Berzeg’in avukatları ile beraber, bugün olay yerinde incelemelerde bulundukları öğrenildi.
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