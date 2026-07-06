Korku dolu anlar kamerada: Sürücü az kalsın faciaya neden oluyordu

Olay, Bulancak ilçesi Bulancak Mahallesi 15 Temmuz Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan otomobilin sürücüsü direksiyon başında aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Kontrolden çıkan araç, kaldırım kenarında yürüyen bir kadına doğru yöneldi. Kadın, son anda geri çekilerek aracın çarpmasından kurtuldu.

Kazayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar hemen aracın yanına koşarak sürücüye müdahale etti. Baygın halde olduğu belirlenen sürücüye yardım edilmeye çalışılırken, kontrolden çıkan otomobil yakındaki bir inşaat alanına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.