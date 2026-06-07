Korkulan oldu: Müsilaj yeniden Gemlik Körfezi'nde

Marmara Denizi'nde özellikle Gemlik Körfezi'nin bazı noktalarında deniz yüzeyini kaplayan müsilaj (deniz salyası), tatilcilerin deniz keyfini olumsuz etkiledi.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte sahillere akın eden yurttaşlar, müsilaj nedeniyle denizin eski temiz görüntüsünden uzaklaştığını belirtti.

"DENİZ MAALESEF GİRİLECEK GİBİ DEĞİL"

Yaklaşık 20 yıldır bölgede yazlığı bulunduğunu belirten Okan Özkan, son yıllarda müsilaj sorununun giderek arttığını söyledi. Özkan, "20 yıldır burada yazlığımız var, sürekli geliyoruz. Yaz aylarına doğru son 1 aydır deniz maalesef girilecek gibi değil. Son 2-3 yıldır burada sürekli oluyor. Dün çok kötüydü, yarın ne olacağı yine belli değil. Burası Gemlik Karacaali Koyu. Denize giremiyoruz. Güneşleniyorum, denize girmek istiyorum ama giremiyorum. Duş alıp eve çıkıyorum. Geldiğim tatilin hiçbir anlamı kalmıyor" dedi.

Bölge sakinleri ve tatilciler, yetkililerden müsilaj sorununun kalıcı çözümlerle ortadan kaldırılmasını talep etti.