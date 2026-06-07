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Korkulan oldu: Müsilaj yeniden Gemlik Körfezi'nde

Korkulan oldu: Müsilaj yeniden Gemlik Körfezi'nde

7.06.2026 16:36:00
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İHA
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Korkulan oldu: Müsilaj yeniden Gemlik Körfezi'nde

Marmara Denizi'nde son yıllarda dönem dönem etkisini gösteren müsilaj, Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kumla ve Karacaali sahillerinde yeniden görülmeye başladı. Kıyı şeridinde yoğunlaşan müsilaj nedeniyle yurttaşlar denize giremedi.
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Marmara Denizi'nde özellikle Gemlik Körfezi'nin bazı noktalarında deniz yüzeyini kaplayan müsilaj (deniz salyası), tatilcilerin deniz keyfini olumsuz etkiledi.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte sahillere akın eden yurttaşlar, müsilaj nedeniyle denizin eski temiz görüntüsünden uzaklaştığını belirtti. 

"DENİZ MAALESEF GİRİLECEK GİBİ DEĞİL"

Yaklaşık 20 yıldır bölgede yazlığı bulunduğunu belirten Okan Özkan, son yıllarda müsilaj sorununun giderek arttığını söyledi. Özkan, "20 yıldır burada yazlığımız var, sürekli geliyoruz. Yaz aylarına doğru son 1 aydır deniz maalesef girilecek gibi değil. Son 2-3 yıldır burada sürekli oluyor. Dün çok kötüydü, yarın ne olacağı yine belli değil. Burası Gemlik Karacaali Koyu. Denize giremiyoruz. Güneşleniyorum, denize girmek istiyorum ama giremiyorum. Duş alıp eve çıkıyorum. Geldiğim tatilin hiçbir anlamı kalmıyor" dedi.

Bölge sakinleri ve tatilciler, yetkililerden müsilaj sorununun kalıcı çözümlerle ortadan kaldırılmasını talep etti.

İlgili Konular: #müsilaj #Gemlik