Korkunç cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı: Öldürmeden önce canlı yayın açmış!

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 12:18

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 12:22

Kağıthane Çağlayan’da geçtiğimiz Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, eşi Şener Barut (28) ile Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan 6 yıllık evli ve 2 çocuk annesi Sultan Barut (27), bir süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle iki çocuğunu da alarak evden ayrılmıştı. Kadın ardından erkek kardeşi olan Erdinç’in Çağlayan’daki evine gelmişti.

Bunu haber alan eşi Şener Barut da barışma bahanesiyle eşinin kardeşinin evine gelmişti.

Kardeş Erdinç’in barışması için bir araya getirdiği ikili, bina kapısının önünde yaklaşık 5 dakika konuşmuştu. Ardından ikili içeriye geçerek binanın merdivenlerinden en alt kata inmeye başlamışt.

KALBİNDEN BIÇAKLADI

Dairenin önüne geldikleri esnada ikili arasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüşmüştü. Kavga esnasında kendisini aldattığını iddia eden eşine bıçak çeken Şener Barut, kadını kalbinden bıçaklamıştı.

Olayın ardından koca Şener Barut bina dışına çıkarken, kadın ise kanlar içerisinde yere yığılmıştı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Olay yeri inceleme ekipleri de bir süre binada çalışma yapmıştı. İncelemelerin ardından kadının cansız bedeni, Bahçelievler Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırılmıştı.

KATIL ZANLISI KOCA TUTUKLANDI

Kadının 2 çocuğu ise savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınmıştı. Olayın ardından katil zanlısı koca Şener Barut ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette ifadesinin alınmasının çeşitli suçlardan 5 adet kaydı bulunan Şener Barut ise sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Öte yandan katil zanlısı koca Şener Barut’un sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde alkol aldığı ve müzik dinlediği görülen Barut’un, “Kolay kolay değil zaten hiç affetmem. Boş verin benim gibi en azından ihanete uğramadınız.

Aile evinde ufak tefek şeyler olur, önemli olan birbirinize ihanet etmemeniz. Değerinizi bilin, birbirinize yanlış yapmayın. Yarın büyük gün, İnşallah. Dünya bir kişinin üzerinde dönmüyor. Biraz acı, biraz keder, bir neşe sonra bir bakmışsın kaldığımız yerden devam. Çok değer verdim, çok güvendim karşılığında ihanet aldık” dediği duyuluyor.

“BIR BAKMIŞSIN SOLUĞU İSTANBUL’DA ALIYORUM”

Yayının devamında Barut’un, “Ben bu halime şükrediyorum daha fenası da olabilirdi. Şu an dışarıda değil de içeride de olabilirdim. Aklı başında bir insan olduğum için şu an dışarıdayım. Ben annemin ölümüne alışmışım, buna mı alışamayacağım. Vursan, assan cezaevindeyiz. Yaşasın ki görsün ki hem bu dünyada hem de ahirette bedelini ödesin. Şu süreçte benim kendime hakim olmam lazım. Bir bakmışsın soluğu İstanbul’da alıyorum” dediği duyuluyor.