Korkunç gerçek kan testinde çıktı: Çocukları zorla evlendirme skandalında sil baştan

Yayınlanma: 05.05.2023 - 10:44

Güncelleme: 05.05.2023 - 10:47

11 Temmuz 2018 yılında Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan bir ihbarda 14 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirildiği bilgisi verildi. Polisin bastığı düğün salonunda evlendirilen her iki kişinin de çocuk olduğu ortaya çıktı. 14 yaşındaki kız çocuğunun ‘kına gecesinde’ meydana gelen olayda 16 yaşındaki Ç.K. isimli erkek çocuğu ve aileleri gözaltına alındı.

Yapılan sağlık kontrolünde kız çocuğunun hamile olduğu belirlendi. Laboratuvar sonuçlarına göre 3-4 haftalık hamile olan 14 yaşındaki çocuk ifadesinde ‘sürtünme yoluyla’ birlikte olduklarını söyledi.

Halk TV’den Seyhan Avşar'ın aktardığı habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın iddianamesinde 15 yaşından küçük çocuğu yönelik vücuda organ sokmaksızın cinsel istismara uğradığının kabul edilmesi gerektiği belirterek 16 yaşındaki Ç.K.’nin ‘cinsel istismar’ suçundan cezalandırılması istendi.

AİLEDEN ‘KEMİK YAŞI BÜYÜK’ SAVUNMASI

İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada kız çocuğunun ailesi ocuklarının kemik yaşının büyük olduğunu öne sürerek şikayetçi olmadı. Duruşma savcısı mütalaasında suç tarihinden önce mağdure S.Ç. ile suça sürüklenen çocuk Ç.K.’nin ailelerinin ve kendilerinin rızası ile tanıştırıldıkları ve suç tarihinden 5 ay kadar önce nişanlandırıldıkları belirtti. Mütalaada “Kına gecesinin yapıldığı tarihe kadar suça sürüklenen çocuk Ç.K. ile, suç tarihinde 14 yaşında olan S. Ç. kendi rızaları ile birçok kez cinsel ilişkide bulunmuş” ifadeleri kullanıldı ve Ç.K.’nin “çocuğun nitelikli cinsel istismarı”suçunu zincirleme olarak işlediği kaydedildi.

KARARI İSTİNAF BOZDU

Dosyaya ilişkin karar veren mahkeme heyeti organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle cinsel istismarın gerçekleşmediği bu nedenle eylemin ‘cinsel istismar’ aşamasında kaldığı belirterek Ç.K. hakkında “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 8 yıl hapis cezası verdi.

Suça sürüklenen S.Ç.’nin aynı suçu zincirleme biçimde işlediğini aktaran mahkeme cezayı 10 yıla çıkardı. Ç.K.’nin 15 yaşını bitirip 18 yaşını doldurmadığını belirten heyet, sanık çocuğun duruşmadaki iyi halini gerekçe göstererek verilen cezada indirime gitti. Mahkeme Ç.K.’ye 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verdi. Ancak verilen karar İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu. Dava, yerel mahkemede yeniden görülecek.