Korkunç olay... Darbedilen kadın hayatını kaybetti!

Tokat'ta dün saat 23.00 sıralarında Topçam Mahallesi'nde Akşemsettin Caddesi üzerinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralı halde bulunan Hatice Yalman ve M.K.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Hatice Yalman Tokat Devlet Hastanesi'ne, M.K. ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Yalman, doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TAŞLARIN ÜZERİNDE KAN LEKELERİ TESPİT EDİLDİ

Hastanede yapılan ilk incelemelerde Hatice Yalman'ın vücudunda ve başında darp izleri olduğu tespit edildi. M.K. ise, kız arkadaşıyla birlikte darp edildiklerini iddia etti. Olayın ardından Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan araştırmada, yaralıların bulunduğu yerin yaklaşık 400 metre ilerisinde bulunan Hazine Deresi kenarında alkol şişeleri ve kan izlerine rastlandı. Çevredeki taşlar üzerinde de kan lekeleri tespit edilirken, olay yeri inceleme ekipleri ayrıntılı çalışma yürüttü. Polis ekipleri, olayın aydınlatılması ve şüphelilerin tespiti için geniş çaplı inceleme başlattı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.