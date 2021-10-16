Korkutan grafik: Türkiye 'Sefalet Endeksi'nde yükseliyor

16 Ekim 2021 Cumartesi, 14:06

Doğruluk Payı editörü Emincan Yüksel tarafından hazırlanan içerikte, Türkiye'nin Sefalet Endeksi'ndek yeri incelendi. Ortalama bir yurttaşın ekonomik durumunu göstermek için oluşturulan 'Sefalet Endeksi', mevsimsellik etkisi arındırılmış işsizlik oranı ve yıllık enflasyon oranının toplanmasıyla hesaplanıyor.

Endeks puanı; her ülkenin enflasyon oranı, işsizlik oranı ve bankaların oluşturdukları kredi faiz oranlarının toplamından yıllık kişi başına düşen milli gelir değişim oranının çıkarılmasıyla bulunuyor. Cato Institute yayınladığı bülten ile endeks sıralaması yanı sıra ülke puanlarını en çok etkileyen faktörleri de kamuoyuna açıklandı. 2018 ve 2019’da endekse 95 ülke dahil edildi.

14 Ekim 2021 tarihinde Dünya Sefalet Endeksi'nin 2020 yılına dair yeni sıralamaları açıklandı. 2020 yılında endekste 156 ülke yer alıyor.

Dünya Sefalet Endeksi’nde Türkiye’nin yıllar içindeki performansına bakıldığında, 2014 yılından bu yana yaşanan negatif bir seyir gözlemlenmekte.

Raporlara göre 2013 yılında 32,7 puan ile 108 ülke içerisinde 13. sırada olan Türkiye’nin 2014 yılında endeks puanı 29,4’e geriledi ve listede 22. sıraya geriledi. 2018 yılında 53,3 puan ile 95 ülke içinde 5. sırada yer alan Türkiye’nin 2019 yılında ise endeks puanı düşüş gösterse de sıralamasında bir gerileme olmamıştı.

2020 yılına gelindiğinde ise Türkiye'nin Dünya Sefalet Endeksi'ndeki puanı 41,2 oldu. Böylece Türkiye, 156 ülke içinde kendini 21. sırada yer buldu. Bu endekste sıralamanın yükselmesi ülkede sefaletin arttığın, ekonomin kötüye gittiğini gösteriyor.

Bunlara ek olarak 2013 yılından bu yana açıklanan raporların hepsinde de Türkiye’nin endeks puanını etkileyen en önemli faktörün ülkedeki faiz oranı olduğu belirtildi.

Küresel ölçekte incelenen sefalet endeksinde dünya ülkelerine bakıldığı zaman 2020 yılında listenin başında enflasyonun rekor seviyelere ulaştığı Güney Amerika ülkesi Venezuela bulunuyor. 3.827 puana sahip Venezuela'yı, Zimbabve takip ediyor. Venezuela’nın Dünya Sefalet Endeksi'ndeki puanı ikinci sıradaki Zimbabve’nin yaklaşık 7 katı.

547 puana sahip Zimbabve'yi 95 puanla Arjantin, 92.1 puan ile İran, 39.5 puan ile Brezilya ve 41.2 puan ile Türkiye takip ediyor. Venezuela ve İran’ı etkileyen en önemli faktörler enflasyon oranları olurken, Arjantin ve Brezilya’nın endeks puanları da Türkiye gibi en çok faiz oranlarından etkilenmiş.

TÜRKİYE 21. SIRADA

Endekste yer alan Avrupa ülkeleri içinde sefalet endeksi puanının en yüksek olduğu ülke Türkiye oldu. Bunların dışında 156 ülke arasında listenin son sıralarında ise Japonya, Katar, Çin, İsviçre yer alıyor. Endeksteki puanının düşük olması bu ülkelerde ekonomik göstergelerin iyi olduğunu gösteriyor.

2014 yılında Dünya Sefalet Endeksi listesinde 22. sırada olan Türkiye, 2020 yılında 41.2 puan ile 156 ülke arasında 21. sırada yer aldı.