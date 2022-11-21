Koronavirüs tablosu açıklandı; vaka sayısı arttı
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı koronavirüs tablosuna göre 31 Ekim - 13 Kasım arasında 22 bin 887 yeni vaka tespit edilirken, 73 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı’nın bugün yayınladığı ‘Türkiye Haftalık Covid-19 Tablosu’, 31 Ekim-13 Kasım 2022 tarihleri arasını kapsıyor. Bu hafta içerisinde 28 bin 808 vaka ortaya çıkarken 73 kişi yaşamını yitirdi, 16 bin 897 kişi ise iyileşti. Türkiye’deki toplam vaka sayısı 17 milyon 8 bin 537’e, toplam vefat sayısı ise 101 bin 400’e ulaştı.
17 Ekim ile 30 Ekim arasındaki dönemde ise haftalık vaka sayısı 22 bin 887, vefat sayısı 64 ve iyileşen sayısı 23 bin 101 kişi olarak açıklanmıştı.
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