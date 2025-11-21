'Koronavirüs Türklere bulaşmaz' demişti: Oytun Erbaş'tan Mısıroğlu'na övgü

'Covid-19 virüsü Türklere bulaşmaz' sözleriyle hafızalara kazınan doktor Oytun Erbaş, Akit TV'deki sözleriyle dikkat çekti.
Erbaş, Türk eğitim sistemindeki tarihi bilgilerin yanlışlar içerdiğini öne sürerek "Tarihte birçok şeyi Kadir Mısıroğlu'ndan dinledim. Baktım ki tarih bambaşka" dedi.
SOKAK HAYVANLARINI HEDEF ALDI
Erbaş geçten günlerde ise sokak kedilerine verilen mamalar nedeniyle kedilerin salmonella yaydığını öne sürmüştü. Erbaş'ın bu açıklaması sonrası sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.