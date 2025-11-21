'Koronavirüs Türklere bulaşmaz' demişti: Oytun Erbaş'tan Mısıroğlu'na övgü

Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Covid-19 virüsü Türklere bulaşmaz' sözleriyle hafızalara kazınan doktor Oytun Erbaş, bu kez de Kadir Mısıroğlu ile ilgili sözleriyle dikkat çekti.

Erbaş, Türk eğitim sistemindeki tarihi bilgilerin yanlışlar içerdiğini öne sürerek "Tarihte birçok şeyi Kadir Mısıroğlu'ndan dinledim. Baktım ki tarih bambaşka" dedi. 

SOKAK HAYVANLARINI HEDEF ALDI

Erbaş geçten günlerde ise sokak kedilerine verilen mamalar nedeniyle kedilerin salmonella yaydığını öne sürmüştü. Erbaş'ın bu açıklaması sonrası sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. 

