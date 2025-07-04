Koruma ekibine Silivri’de ‘koğuş’ zulmü yaşanıyor: 35 kişilik koğuşta 50'den fazla kişi

İBB’ye yönelik soruşturmada tutuklananlara yönelik kötü cezaevi koşulları devam ediyor. İBB’ye yönelik ikinci dalga operasyonlar kapsamında 30 Nisan’da tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun koruması Çağlar Türkmen’in cezaevi koşullarına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde bulunan Türkmen’in 35 kişilik koğuşta 50’den fazla kişiyle kaldığı öğrenildi. Koğuşta bazı mahkûmların yatak eksikliği sebebiyle yerde ve mutfakta yattığı belirtilirken koğuşta gazete teminatı konusunda da çeşitli sorunlar yaşandığı öğrenildi. Öte yandan Emniyet sorgusunda aylık gelirini 55 bin TL olarak belirten Türkmen’in memur olmaması sebebiyle tutukluluk sürecinde maaşını alamadığı da belirtildi.

'STOK KULLANDIK'

İmamoğlu’nun uzun yıllardır beraber çalıştığı koruma müdürü Mustafa Akın da soruşturmada yapılan dördüncü dalga operasyonlar kapsamında 27 Mayıs’ta tutuklandı. Akın’ın evinde yapılan aramalarda bulunan kasanın içinde, ruhsatlı beylik tabancasına ait olan 48 mermi bulunurken iktidara yakın medya ise kasada çok sayıda döviz bulunduğuna yönelik haber ve görüntüler paylaştı.

İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100. gününde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, arama tutanağında kayıt altına alınan mermilerin döviz bulunmuş gibi servis edilmesine tepki göstererek “Kasalardan para çıkmadığını söylediğimizde ‘Elimizde görüntüler yoktu. Stoktan video kullandık, kusura bakmayın’ dediler. Bu görüntüyü yayana da o talimatı verene de diyorum ki: Seçime kadar bekleyin” demişti.