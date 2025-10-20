Türkiye’de kendi işini kurmak veya işletmesini büyütmek isteyen girişimciler için yeni bir destek dönemi başladı. Peki, KOSGEB girişimci desteği başvuruları ne zaman? KOSGEB girişimci desteğinden kimler faydalanabilir?

KOSGEB GİRİŞİMCİ DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında yürütülen İş Geliştirme Desteği’nin 3. dönem başvuruları 1 Ekim’de başladı ve 31 Ekim 2025’e kadar sürecek.

E-ticaret, yazılım, bilişim, danışmanlık ve imalat gibi sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar finansal destek verilecek. Desteklerin geri ödemesi 36 ay sonra başlayacak ve oranı yüzde 80’e kadar çıkabilecek.

DESTEKLENEN SEKTÖRLER BELLİ OLDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada programın kapsadığı alanlara dair bilgi verdi. Kacır, “İmalat, bilişim ve bilimsel araştırma alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerin; personel, yazılım, makine-teçhizat ve hizmet alımı giderlerine destek sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

KOSGEB verilerine göre, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık, bilişim altyapısı, veri işleme ve barındırma hizmetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri program kapsamında desteklenen sektörler arasında yer alıyor.

KOSGEB GİRİŞİMCİ DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Girişimciler, başvurularını e-Devlet üzerinden KOSGEB Girişimci Destek Programı sayfası aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Başvuru sürecinde işletme bilgileri, faaliyet alanı (NACE kodu) ve proje planı detaylarının doğru şekilde doldurulması gerekiyor. Programla ilgili detaylı bilgiye kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.