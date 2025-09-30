KOSGEB Girişimci Destek Programı başvuruları başladı mı? KOSGEB başvuru şartları neler? KOSGEB iş kurma ve iş geliştirme desteği ne kadar?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.09.2025 17:14:00
Haber Merkezi
KOSGEB, girişimcileri desteklemek amacıyla hayata geçirilen Girişimci Destek Programı için başvuru sürecinin başladığını duyurdu. Peki, KOSGEB Girişimci Destek Programı başvuruları başladı mı? KOSGEB şartları neler? KOSGEB iş kurma ve iş geliştirme desteği ne kadar?

KOSGEB, belirli sektörlerin kuruluşunu desteklemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla her yıl başvuru alıyor ve farklı kalemlerdeki giderler için destek ödemeleri yapıyor. Peki, KOSGEB Girişimci Destek Programı başvuruları başladı mı? KOSGEB şartları neler? KOSGEB iş kurma ve iş geliştirme desteği ne kadar?

KOSGEB GİRİŞİMCİ DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İş Geliştirme Desteği’nin 3. dönem başvuruları 1-31 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak olup, bu destekten imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma, diğer bilgi hizmetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten işletmeler yararlanabilecek.

