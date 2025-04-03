Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan Giresun'da ölü bulundu

Yayınlanma: 03.04.2025 - 13:33

Güncelleme: 03.04.2025 - 14:08

Bayram tatili için Giresun'a gelen 27 yaşındaki Kosova Avrupa Güzeli unvanına sahip olan Güler Erdoğan, Hacı Hüseyin Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda hareketsiz halde yatarken diğer araç sürücüleri tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Erdoğan'ın yaşamını yitirdiğini kaydetti.

''YAYA OLARAK GEÇERKEN ARABA ÇARPTI'' İDDİASI

İddialara göre, Güler Erdoğan, Hacı Hüseyin Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'ndan yaya olarak geçerken bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Genç mankenin, Kosova Avrupa Güzeli unvanına sahip olduğu ve bir mankenlik ajansında çalıştığı öğrenilirken ölüme ilişkin soruşturma başlatıldı.