Kot taşlama yıllar önce yasaklanmıştı! Akciğeri bitiren silikozis yine can aldı…

23.05.2026 12:41:00
DHA
İstanbul’daki kayıt dışı kot kumlama atölyelerinde çalıştıktan sonra silikozis hastalığına yakalanan Ferhat Gezer yaşamını yitirdi. Türkiye’de 2009 yılında yasaklanan kot kumlama sektörünün yarattığı işçi sağlığı krizinin tahribatı sürüyor…

İstanbul'da kot taşlama işçiliği yaparken silikozis hastalığına yakalanan Ferhat Gezer (40), hayatını kaybetti. Gezer'in ölümü ile Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bu hastalıktan yaşamını yitirenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

İstanbul Esenyurt'ta 2000’li yıllarda 'merdiven altı' diye tabir edilen kot kumlama atölyelerinde çalıştıktan sonra 'silikozis' denilen akciğer hastalığına yakalanan işçilerden Ferhat Gezer, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Gezer'in cenazesi, sabah saatlerinde işlemlerinin ardından memleketi Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyüne getirilerek toprağa verildi. 

Gezer'in hayatını kaybetmesi ile ilçede silikozis nedeniyle ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

