Kötü koku ihbarına giden ekipler yaşlı adamı ölü buldu

Olay, Konya'nın Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Serkan Sokak’ta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden gelen kötü kokular üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım talep etti. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, evde yaşayan 81 yaşındaki Hasan Tahsin Özkağnıcı’nın hayatını kaybettiği belirlenirken, yatalak hasta olan eşi A.Ö.’nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan A.Ö., Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Hasan Tahsin Özkağnıcı’nın cenazesi Konya Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.