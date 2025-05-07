Kötü koku ortaya çıkardı: Sakarya'da bir kişi yalnız yaşadığı odada ölü bulundu
Sakarya’nın Geyve ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı odada ölü bulundu. Gelen kötü kokular üzerine binada yapılan kontrolde cenazesine ulaşılan kişinin 10 gün önce öldüğü değerlendirildi.
Şenol Kamış Meydanı mevkisinde iş yerlerinin bulunduğu binadan kötü koku gelmesi üzerine çevredeki esnaf binayı kontrol etti.
HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
Binanın üçüncü katına çıkan esnaf, buradaki bir odada yalnız yaşayan Selami Kara’yı (65) hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kara’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Geyve Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerince yapılan ön incelemelerde Kara’nın 10 gün önce öldüğü değerlendirildi.
Kara’nın cenazesi Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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