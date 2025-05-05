Sakarya'da iş cinayeti: Tonlarca tomruk üzerine devrildi!
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde devrilen tomrukların altında kalan 38 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Dokurcun Orman İşletme Deposu’nda meydana gelen olayda, kamyonda yüklü olan tomrukları indirmek için halatları gevşeten Metin Yaşar (38), devrilen tomrukların altında kaldı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı olarak tomrukların altından çıkartılan Yaşar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
İşçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #sakarya #iş cinayeti #tomruk
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