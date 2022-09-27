'Kötü koku' yayılan evden 2 kamyon çöp çıktı

Çorum’da belediye ekiplerinin kötü koku şikayeti üzerine gittikleri evden 2 kamyon çöp ve atık çıktı. Evde yaşayan yaşlı çift ise temiz bir yere alındı.

DHA
27 Eylül 2022 Salı, 15:39
'Kötü koku' yayılan evden 2 kamyon çöp çıktı
Abone Ol google-news

Çorum Belediyesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi, Dumlupınar 17 Sokak’taki tek katlı gecekondu evden kötü kokular geldiği ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, çevreye yayılan kötü koku nedeniyle mahallelinin şikayette bulunduğu eve gitti.

KIYAFET, MUTFAK GEREÇLERİ, PLASTİK ATIK...

Ekipler, yaşlı çiftin yaşadığı evin her odasının eski eşyalar ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Saatler süren çalışma sonucu temizlik ekipleri; kıyafetten mutfak gereçlerine, cam ve tekstilden onlarca plastik ürüne kadar evden 2 kamyon atık malzeme ve çöp çıkardı.

Temizlik ve çöp taşıma çalışmaları sonrası yaşlı çift, ekiplerce dezenfekte edilen eve alındı.


çöp kamyon çorum

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler