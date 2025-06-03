Kötü kokular gelen evden 4 kamyonet çöp çıktı

Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi Gap Sokak’ta yalnız yaşayan Alzheimer hastası Nahide G.’nin (73) komşuları, evden yaklaşık 2 yıldır kötü kokular geldiğini belirterek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine adrese sevk edilen Tepebaşı Belediyesi zabıta ve polis ekipleri evde çöplerle karşılaştı. Daire, mahkeme kararıyla temizlendi. Şarhöyük Mahalle Muhtarı Ayşe Yılmaz’ın da katıldığı temizlik çalışmalarında Tepebaşı Belediyesi temizlik görevlileri tarafından evden 4 kamyonet çöp çıkarıldı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Nahide G.’nin evine yaklaşık 2 yıldır çöp topladığı belirtildi