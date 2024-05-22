Kovalarda uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
Mersin’in Erdemli ve Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri kovalarda hint keneviri yetiştiren 2 şüpheliyi yakaladı, 2 kilo 150 gram da esrar ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerin çalışmasında Erdemli ve Tarsus ilçesinde 2 şahıs tespit edildi. Tespit edilen şahısların adreslerine operasyon düzenleyen jandarma, ikametleri ile eklentilerinde yaptığı aramada kova, kasa gibi kaplarda yetiştirilen 92 kök hint keneviri ve 2 kilo 150 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.
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