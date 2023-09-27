Kovulduğunu öğrenince bıçağını alıp patronuyla kavga etti

Esenyurt’ta iddiaya göre çalıştığı berber dükkânından kovulan Polat Sağ yanına bıçak alıp patronuyla kavga etti. Kavgada Polat Sağ ve yanındaki arkadaşları kaçarken, işyeri sahibi ile ortağı karakola giderek şikâyetçi oldu.

DHA
Yayınlanma: 27.09.2023 - 14:34
Kovulduğunu öğrenince bıçağını alıp patronuyla kavga etti
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Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Esenyurt İncirtepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Polat Sağ, çalıştığı berber dükkânından kovulduğunu öğrenince dükkân içerisinde bulunan diğer çalışanlara bağırıp hakaretler etti. 

Sağ, iddialara göre iki arkadaşıyla dükkân sahibinin çalışanlara tahsis ettiği lojmana gitti. Sağ lojmandaki arkadaşlarına "Savaş çıkacak birazdan herkes mevziisini alsın" diyerek yatağının altında sakladığı bıçağı aldı. 

Polat Sağ ve arkadaşları yanlarına aldıkları bıçaklarla dükkânın önüne giderek patronu beklemeye başladı. Olay yerine gelen dükkân sahibi Azer Gökhan Karahan ve arkadaşları konuşarak sorunu çözmek istedi. 

Ancak Sağ ve arkadaşlarının yanındaki bıçakları görünce iki grup arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede Karahan ve arkadaşlarıyla kavga eden Polat Sağ'ın arkadaşları kaçmaya çalıştı. Sağ ile bir arkadaşı kaşından yaralandı. 

Kavgayı gören mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay sonrası Azer Gökhan Karahan ile ortağı karakola giderek şikâyetçi olurken, Polat Sağ ile arkadaşları memleketleri Adana'ya gittiği öne sürüldü.


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Esenyurt patron İşçi

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