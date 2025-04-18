Köy Enstitüleri 86 yaşında

Yayınlanma: 18.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 18.04.2025 - 04:00

Onur Anıtı’na çelenk konmasıyla başlayan etkinliklere Atakum Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Samsun Eğitim Derneği ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanı Deniz Gömeç, “1940’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı Türk devriminin bir halkası olan, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel’in öncülüğünde kurulan Köy Enstitüleri sadece bir eğitim modeli değil, aynı zamanda bir kalkınma, uygarlık ve halkla yürüme projesiydi. Bilgiyi toprağa, emeği düşünceye, umudu geleceğe bağlayan eşsiz bir eğitim devrimiydi” dedi