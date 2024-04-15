Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri başlıyor

Yayınlanma: 15.04.2024 - 11:27

Güncelleme: 15.04.2024 - 11:27

"Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri" 19 Nisan Cuma akşamı usta halk müziği sanatçısı Nida Ateş'in Aşık Veysel’in eserlerinden oluşan bir seçkiyle Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da başlıyor.

21 Nisan akşamına kadar sürecek olan etkinliklerle ilgili çağrı yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Fikir Ve Kültür Günleri”nin dördüncüsünü geniş bir katılımla sürdürmekten ve geleneksel hale getirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. 21 Nisan akşamına kadar devam edecek olan etkinliklerde kamuoyunun yakından tanıdığı önemli düşün insanları Ayvalıklarla buluşacak; bu buluşmaya herkesi bekliyoruz” dedi.

Atölye Kültür Sanat organizasyonu Ayvalık Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan etkinlik dizisinde dinleti, panel, söyleşi ve tematik belgesel gösterimi üç gün boyunca Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde ve İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.