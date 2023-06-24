'Köy Enstitülerinin mimar'’ İsmail Hakkı Tonguç 63. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı: Eğitimi aydınlattı

Yayınlanma: 24.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.06.2023 - 03:05

Ankara CUMOK, Köy Enstitülerinin mimarı ve eğitim devrimcisi İsmail Hakkı Tonguç’u gömütü başında andı. Tonguç’un izinden giden eğitimcilerin de katıldığı anmada konuşan eski CHP Milletvekili Mustafa Gazalcı, “Diyanet ve tarikatlar MEB’i kuşattı. ÇEDES ve Diyanet Akademisi Tonguç’un bize bıraktığı eğitim anlayışından uzaklaştığımızın göstergesidir” dedi. Anmadan sonra katılımcılar Milli Eğitim Bakanlığı’nın “aydın ve ilerici bakanları” Reşit Galip ve Mustafa Necati’nin de mezarlarını ziyaret etti.

Ankara CUMOK, eski Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürü ve Köy Entitülerinin mimarı eğitim devrimcisi Tonguç’u 63. ölüm yıldönümü nedeniyle Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki gömütü başında andı. Anmaya yazarımız Işık Kansu, eski CHP Milletvekili Mustafa Gazalcı, Ankara CUMOK Dönem Sözcüsü Nejdet Özer, eğitimci Prof. Dr. Niyazi Altunya, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Erdal Atıcı ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Ankara Şubesi Başkanı Ahmet Tan katıldı.

‘TARİKATLAR KUŞATTI’

Anmada konuşan Altunya, eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel’in Tonguç hakkındaki sözünü anımsatarak “Yücel, Tonguç için ‘O olmasaydı bu kadar köye okul yaptıramazdık’ dedi. Nefesini, sonuna kadar davası için harcadı. Onu çok özledik” dedi. Gazalcı ise son dönemlerde eğitimde tepkilere neden olan ÇEDES’e değinerek “O, insanı ve toplumu canlandıran yeni bir eğitim sistemi kurdu. Bize ışık tutacak çok şey bıraktı. Ancak geldiğimiz noktada Diyanet ve tarikatlar MEB’i kuşattı. ÇEDES ve Diyanet Akademisi, Tonguç’un bize bıraktığı eğitim anlayışından uzaklaştığımızın göstergesidir” ifadelerini kullandı. Gazalcı’dan sonra konuşan Atıcı da “Tonguç hiçbir zaman ölmedi. Çünkü eğitimde bu bozuk düzen devam ettikçe her zaman ona dönüyoruz” diye konuştu.

‘YENİ BİR HAYAT’

Tan, Tonguç’un Aydınlanma devrimine katkı sağlayan bir isim olduğunu belirterek “Tonguç Cumhuriyetin Aydınlanma hareketinin eğitimdeki ilerlemesini sağladı. Köy Enstitülerini, yeni bir hayat ve insan yaratma çabası olarak yorumluyorum” değerlendirmesinde bulundu. CUMOK Dönem Sözcüsü Özer, “Onların bizlere bıraktığı laik, çağdaş ve bilimsel eğitim ve kültür devrimini sonsuza kadar koruyacağız. Meşaleyi elimizden bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

ANDIMIZ’IN YAZARIYDI

Anma töreninin ardından katılımcılar Türkiye Cumhuriyeti’nin laik ve çağdaş milli eğitim sistemini oluşturan ve geliştiren eski milli eğitim bakanlarından Andımız’ın yazarı ve Türk eğitimin reformunun öncüsü Reşit Galip ile Cumhuriyet aydını Mustafa Necati’nin de mezarlarını ziyaret etti.

Fotoğraflar: Necati Savaş