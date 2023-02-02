Köy Tiyatroları yeniden seyirciyle buluşuyor

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 11:13

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 11:13

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kültür sanat vizyonu doğrultusunda kırsalda sanat üretimini başlatmak ve köylülerin kişisel gelişimine katkı sağlamak için kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları, yeniden izleyiciyle buluşuyor. İzmir’in köylerinden çıkarak sanata yönelen tiyatro emekçilerini bir araya getirecek İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları Buluşmaları, 4-8 Şubat tarihlerinde “Biz Bize” adıyla düzenlenecek. Buluşmaların ilki 4 Şubat Cumartesi günü 20.00’de Urla Bademler Köy Tiyatrosu’nda “Bir Delinin Hatıra Defteri” oyunuyla yapılacak.

Köy Tiyatroları Buluşmaları "Sanata dokunan ellerde kir barınmaz" sloganıyla dört gün boyunca Urla, Seferihisar, Foça, Aliağa, Ödemiş ve Menderes’te yapılacak. Her köy kendi hikâyesinden yola çıkarak köy seyirlik tarzı oyunları seyirciyle buluşturacak.

ATÖLYELER DE OLACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları Buluşmaları köylerin birbirini tanımalarını, kültür ve gelenek etkileşiminin sağlanmasını amaçlıyor. Buluşmada tiyatro oyunlarının yanı sıra yeme-içme, el emeği atölyeleri de yapılacak.

“TÜRKİYE’DE İLK KEZ BİR BELEDİYE KÖY TİYATROSU KURDU”

Buluşmaya yöre halkını da davet eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları Koordinatörü ve yönetmen Vedat Murat Güzel, “Türkiye’de ilk kez bir belediye Köy Tiyatrosu kurdu. Tiyatroyu ne kadar çok insanla buluşturursak, şehrin sosyal yaşamı o oranda farkındalık yönü gelişmiş bir topluluğa emanet olacak. Köy Tiyatroları Buluşmaları ile kültürel etkileşimi artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca köy enstitülerinden ilham alarak köylerin yaşantılarını, geleneklerini, ağız ve yöresel danslarını öğrenmeye, daha sonra da bunu sunmaya çalışıyoruz. Böylelikle toprağın, yörenin belleğini ortaya çıkartıp gelecek nesillere kalmasını sağlıyoruz. Buluşmalarımız yıl içinde başka köy tiyatrolarıyla da devam edecek” dedi.