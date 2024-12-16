Köyceğiz'de korkutan kaza: Çocukların da aralarında bulunduğu 8 yaralı...
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yağışlı havada meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 8 kişi yaralandı.
Döğüşbelen Mahallesi’nde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen 07 US 680 ve 48 RL 963 plakalı araçlar Döğüşbelen Işıklı Kavşak’ta çarpıştı.
ÇOK SAYIDA YARALI
Çarpışmanın etkisi ile araçlarda büyük maddi hasar oluşurken, kazada 2’si çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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