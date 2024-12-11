Muğla sabaha depremle uyanmıştı... Naci Görür'den açıklama!
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Bu deprem Plini-Strabo transform fay zonu içinde. Bu zon karadaki Fethiye-Burdur fay zonunun devamı" açıklamasında bulundu.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Muğla'nın Datça ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan 4.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.
"BU DEPREM PLİNİ-STRABO TRANSFORM FAY ZONU İÇİNDE
Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"1 s önce Girit açıklarında 4,3 büyüklükte deprem oldu. Bu deprem Plini-Strabo transform fay zonu içinde. Bu zon karadaki Fethiye-Burdur fay zonunun devamı. Sevgiyle."
1 s önce Girit açıklarında 4,3 büyüklükte deprem oldu. Bu deprem Plini-Strabo transform fay zonu içinde. Bu zon karadaki Fethiye-Burdur fay zonunun devamı. Sevgiyle pic.twitter.com/lxJfgzgYfp— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 11, 2024
Etiketler: #deprem #Naci Görür #muğla #Datça
En Çok Okunan Haberler
-
- Op. Dr. Dericioğlu başında poşetle ölü bulundu
- 500 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
- Suriyeliler memleketine gidiyor
- Yaş sınırlaması Meclis’te
- Marmaray'da seferler durduruldu!
- Suriye'de herkesin konuştuğu ölüm listesi
- İlber Ortaylı canlı yayını terk etti!
- Apple'dan 'şifre' talebine yanıt!
- Erdoğan'dan işgale 'isimsiz' tepki
- Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama