Muğla sabaha depremle uyanmıştı... Naci Görür'den açıklama!

Yayınlanma: 11.12.2024 - 12:31

Güncelleme: 11.12.2024 - 12:43

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Muğla'nın Datça ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan 4.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

"BU DEPREM PLİNİ-STRABO TRANSFORM FAY ZONU İÇİNDE

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"1 s önce Girit açıklarında 4,3 büyüklükte deprem oldu. Bu deprem Plini-Strabo transform fay zonu içinde. Bu zon karadaki Fethiye-Burdur fay zonunun devamı. Sevgiyle."