Muğla sabaha depremle uyanmıştı... Naci Görür'den açıklama!

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Bu deprem Plini-Strabo transform fay zonu içinde. Bu zon karadaki Fethiye-Burdur fay zonunun devamı" açıklamasında bulundu.

Muğla sabaha depremle uyanmıştı... Naci Görür'den açıklama!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2024 - 12:31

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Muğla'nın Datça ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan 4.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

"BU DEPREM PLİNİ-STRABO TRANSFORM FAY ZONU İÇİNDE

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"1 s önce Girit açıklarında 4,3 büyüklükte deprem oldu. Bu deprem Plini-Strabo transform fay zonu içinde. Bu zon karadaki Fethiye-Burdur fay zonunun devamı. Sevgiyle."


Etiketler: #deprem #Naci Görür #muğla #Datça

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