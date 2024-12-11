Son dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde ve yerin 9.1 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Son dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2024 - 08:01

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 07.44 sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 9.1 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Etiketler: #afad #Datça #deprem #muğla

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