Köyde bilim mümkün

Mardin’e 40 kilometre uzaklıktaki Konaklı Köyü İlkokulu’ndayız. Birleştirilmiş sınıfta 1. ve 2. sınıf öğrencileriyle deney yapıyoruz. Beşire öğretmen bir yandan önümüze deney malzemelerini koyuyor bir yandan da anlatıyor, öğrencilere içinde karbonat olan paketin içeriği ile ilgili sorular soruyor. Deney başlamadan önce öğretmenin “Hangi duygullar içindesiniz” sorusuna bir ağızdan cevap geliyor: “Karbonaaaaaat”. Sonra önce yarım limonlar boyanıyor, üstüne karbonat dökülüyor ve fırçanın ucuyla limon üstüne bastırınca oluşan karbondioksitle rengarenk köpüklerimiz oluyor. Herkes tabağındaki olağanüstü görüntüden çok memnun.

Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) ile Bayer tarafından başlatılan “Köyde Meraklı Sınıflar” projesi, köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenleri destekleyerek öğrencilerin bilim okuryazarlığını artırmayı ve fen bilimlerine olan ilgilerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Kırsal bölgelerde fen temelli etkinliklerin uygulanması, çoğu zaman sınırlı materyal imkânları, birleştirilmiş sınıf yapısının getirdiği planlama güçlükleri ve öğrencilerin hazır bulunmuşluk düzeyleri nedeniyle zorlayıcı olabiliyor.

Projenin temelini oluşturan “Köyde Meraklı Sınıflar için Öğretmen Uygulama Rehberi” bu zorlukları ortadan kaldırmayı hedefliyor. KODA’nın doğrudan temas kurduğu, bini aşkın öğretmen ve öğretmen adayı rehbere erişti ve projenin ilk yılında 17 bin çocuğa ulaşıldı.

YAŞAM BECERİLERİ GÜÇLÜ

Konaklı İlkokulu’nda birleştirilmiş sınıf okutan Beşire Çabukoğlu, “Etkinlikler tamamen çocukların seviyesine göre hazırlanmış ve müfredata uygun. Somutlaştırarak öğretiyor, ezberden uzaklaştırıyor” dedi. Köy çocuklarının yaşam becerileriyle erken yaşta güçlendiğini belirten Beşire öğretmen şöyle devam etti:

“Köy çocukları hayatın içinde büyüyor. Sorumluluk almayı erken öğreniyor. Yemek yapıyor, soba yakıyor, eşyasını topluyor. Bu da onları hayata karşı çok daha dayanıklı kılıyor. İlk kez sınıfta soba yaktığımda ateş almamıştı. Bir öğrencim, ‘Öğretmenim üzülme, ben yakarım’ dedi. Gerçekten de yaktı ve sonra bana da öğretti. O an hem benim hem onun için büyük bir kazanımdı. Hata yapma korkusu olmayınca açılıyorlar. Köyde bilim mümkün ve amacımız köy çocuklarının parlamasına olanak sağlamak.”