TÜİK: 2023'te büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları azaldı

TÜİK'e göre, 2023'te büyükbaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 azalarak 16 milyon 421 bin olurken küçükbaş sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 6,9 azalarak 52 milyon 363 bin baş oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 10:13
TÜİK: 2023'te büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları azaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ait Hayvansal Üretim İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 azalarak 16 milyon 583 bin baş oldu.

Büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 azalarak 16 milyon 421 bin baş, manda sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 5,9 azalarak 161 bin 749 baş oldu.

Küçükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,9 azalarak 52 milyon 363 bin baş oldu.

Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,9 oranında azalarak 42 milyon 60 bin baş, keçi sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 11,0 oranında azalarak 10 milyon 303 bin baş oldu.

BAL ÜRETİMİ AZALDI

Bal üretimi bir önceki yıla göre yüzde 2,9 azalarak 114 bin 886 ton oldu.

Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,9 oranında azalarak 5 bin 360 adet, yaş ipek kozası üretimi ise bir önceki yıla göre yüzde 14,1 oranında artarak 78 ton olarak gerçekleşti.



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