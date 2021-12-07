Yabancı avcı grubu, yabani hayvanları vurmak için Tunceli’de!

07 Aralık 2021 Salı, 12:55

Yurtiçi ve yurt dışından gelen yaklaşık 22 kişilik avcı grubunun açılan ihale ile avlanmak için Tunceli’ye geldiği öğrenildi. Grubun Tunceli Öğretmenevi’ne yerleştirildiği belirtildi.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF), “Dersim’de cinayet sezonu başladı. Bir grup gözü dönmüş avcı Dersim’e gelmiş. Derhal topraklarımızı terk edin. Zaten insan işgalinden dolayı yaşam alanları iyice daralan bu canlı varlıkların yaşamına dokunmayınız. Bu masum hayvanların öldürülme kararını reddediyoruz. Ey yetkililer, nesli tükenen bu canlılar sizin babanızın malı değil. Öyle canınız istediğinde ihaleye çıkarıp öldüremezsiniz. Avcılık spor değil cinayettir” dedi.

"İHALEYİ GİZLİ YAPMIŞLAR"

Sputnik’te yer alan habere göre DEDEF Genel Başkanı Özkan Tacar, Tunceli’ye çok sayıda avcı geldiğini belirterek, aralarında İspanyolca konuşanların da olduğunu söyledi. Avcıların genellikle ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerden kente yaban hayvanlarını avlamak için geldiklerini ifade eden Tacar, gelen grubun da ava çıktığını belirtti.

Yabani hayvanların öldürülmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Tacar, kararın bölgeye ve doğal hayata bir saldırı olduğunu vurgulayarak "Bu bizim yabani hayvanların ve her türlü canlının yaşama hakkı vardır. Bu nedenle buna karşı duracağız. Tüm yasal yolları kullanacağız ve kamuoyu yaratacağız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın İl Müdürlükleri dönemsel olarak bunu ihaleye açıyorlar. Bunu da gizli yapmışlar” ifadelerini kullandı.

"AVCILIK KATLİAMDIR"

“Bu ihalelere yabancılar daha çok ilgi gösteriyor” diyen Tacar, “Ağırlıkta ABD, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden talep oluyor. Yabani hayata olan bir saldırıyı kendimize ve canlarımıza yapılmış sayıyoruz. Bu nedenle karşı çıkıyoruz. Her canlının yaşama hakkı vardır ve bu yaşama hakkını hiç kimseye ihaleyle bir fiyat karşılığında başka bir canı alma hakkı kimse tanımıyor. Avcılık bir spor değil katliamdır" açıklamasında bulundu.

Tacar, bölgede birçok kurum ve kuruluşun bu kararın karşısında olduğunu ve halkın buna geçit vermeyerek gereken tepkiyi göstereceğini ifade etti.

Tunceli’de birçok yabani hayvan yerel halk tarafından kutsal görülüyor ve öldürülmüyor. Daha önce açılan birçok ihale yerel halkın tepki göstermesi sonucu iptal edilmişti.