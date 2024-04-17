Köye muhtar seçildi, mazbatayı alacağı gün hayatını kaybetti

Bursa’da 31 Mart yerel seçimlerinde 96 oy alarak seçilen mahalle muhtarı, mazbatasını alacağı gün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 17.04.2024 - 14:51
Köye muhtar seçildi, mazbatayı alacağı gün hayatını kaybetti
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31 Mart yerel seçimlerinde merkez Osmangazi ilçesi Gökçeören Mahallesi’nde 3 aday arasından 96 oy alarak seçilen Emin Batmaz (51), dün öğle saatlerinde muhtarlık görevi için mazbatasını alacaktı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Batmaz, sabah saatlerinde çocuğunu okula bıraktığı sırada kalp krizi geçirdi.

KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşlar, Batmaz’ı özel otomobille hastaneye kaldırdı. Batmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Batmaz’ın cenazesi Gökçeören Camisi’nde öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde köy mezarlığına defnedildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cenaze merasimine Osmangazi İlçe Kaymakamı Ali Partal, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile AKP Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş da katıldı.

Gökçeören Köyü Dernek Başkanı Ali Bayram, “Muhtarımız dün saat 11’de gerçekleştirilecek olan mazbata töreni için hazırlık yaptı. Çocuğunu okula bırakırken, kalp krizi geçirdi. Köydeki yakınları hastaneye yetiştirmek isterken yolda kalbi durmuş. Hastanede gerekli müdahaleler yapıldı ama muhtarımızı kurtaramadık. 31 Mart mahalli seçimlerinde 3 adayımız vardı. Emin Batmaz 96 oy alarak muhtar seçildi. 11.00’de mazbata töreni vardı, sabah 09.00’da vefat etti. Böyle bir olay yaşadık. Böyle bir şey daha önce yaşandı mı bilmiyoruz ama köy halkı olarak acımız çok büyük. Bundan sonra Yüksek Seçim Kurulu gerekli mevzuata göre hareket edecektir. Acımız taze, daha sonrasında yetkililer bizlere nasıl bir yol izleyeceğimiz hakkında bilgi verecektir. Bizler de ona göre köyümüzü en iyi şekilde temsil edecek adayımızı seçeceğiz. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Zor bir süreçten geçti, stresli bir dönemdi. Köyümüz için hayırlısı ne ise o olsun” diye konuştu.


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