Erdoğan'ın eski metin yazarından 'Mehmet Uçum' ve 'Şebnem Bursalı' çağrısı: 'O parmağı kırmalı...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un sözlerine dikkat çekerek, ‘Külliye’den sallanan parmağı kır’ derken; Şebnem Bursalı’nın ıstakoz paylaşmasını da hatırlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 13:14
Erdoğan'ın eski metin yazarından 'Mehmet Uçum' ve 'Şebnem Bursalı' çağrısı: 'O parmağı kırmalı...'
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Yeni Şafak’taki yazısında, AKP’nin son seçimi kaybetmesine değindi. 

Ünal, bu seçimin kaybedilmesinin analizini yaparken; Van’daki protestolardan sonra tehditkar ifadeler kullanan Mehmet Uçum’a ve Monako’dan ıstakozlu paylaşım yapan AKP milletvekili Şebnem Bursa’lıya dikkat çekti.

Erdoğan’ın ‘Külliye’den sallanan parmakları kırması gerektiğini’ söyleyen Ünal, şunları yazdı: 

"Erdoğan, acımasız davranır, çeteleşmeleri, gruplaşmaları dağıtır, lejyonerlerden, asalaklardan mahalleyi temizler, samimiyeti, tevazuu yeniden egemen kılarsa, özgürlükçü ve kucaklayıcı dili yeniden inşa ederse, örneğin Külliye’den kibirle sallanan parmakları kırarsa, örneğin Monako’dan ıstakoz fotosu paylaşan sızıntılarla hesaplaşırsa, mahalle yanarken saçını tarayanları kapının önüne koyarsa, dindarları yeniden kazanabilecektir."

UÇUM NE DEMİŞTİ?

Van'da seçimlerden yüzde 55 oyla birinci çıkan DEM Parti'nin adayı yerine ikinci olan AKP'li adaya mazbata verilmesiyle başlayan ve mazbatanın DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilmesiyle sonuçlanan süreç AKP'nin içinde krize neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, bu konudaki paylaşımında tehditkâr ifadeler kullanmıştı: 

“Bu seçim sonuçlarını Türkiye’yi batının egemen güçlerine teslim edilme koşullarını oluşturduğu şeklinde okuyanlara Milli Devlet iradesi haddini bildirir. Van süreci tamamen hukuki bir süreç olarak yaşandı. Ama bu hukuki süreci daha tamamlanmadan 'ayaklanma' çağrılarıyla istismar eden terör örgütünü ve legal görünümlü uzantılarını meşrulaştırmaya çalışanların Devlet de Toplum da farkında. Muhalefetin tüm aktörlerinin ve daha çarpıcısı iktidar içinde yer aldığı kabul edilen ve neo liberal zehirle zihin dünyalarını batıcılığa teslim etmişlerin Van olayında aldıkları tutumların kaydedildiğini de herkes fark eder.”

Uçum’un bu ifadelerine AKP’li birçok isim tepki göstermişti ancak en dikkat çekeni AKP MKYK üyesi Aziz Babuşcu’dan gelmişti.

Uçum’un ‘millete parmak sallaması’na tepki gösteren Başbucu, şunları söylemişti: 

“Devlet farkında! Devlet okudu! Not edildi! Kaydedildi! Devlet haddini bildirir! Bu anlayış bize uymaz, bizi temsil edemez. Milletin Evi’nden millete parmak sallayamazsınız! Sizin üslubunuz ile söyleyeyim, haddinizi aşıyorsunuz.”

BURSALI'NIN 'ISTAKOZ' PAYLAŞIMI

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Monaco'da Istakoz yediği anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. 

Fiyat listesinde, ıstakozun 250 gramı 60 Avro olarak görülürken; Bursalı’ya bazı AKP’liler dahil sert tepkiler yükselmişti.


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