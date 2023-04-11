Köylüler siyanüre direniyor

Yayınlanma: 11.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.04.2023 - 04:00

Keşif gezisi öncesi Örencik Eğrigöz Dağı Çevre Koruma Platformu öncülüğünde bir araya gelen yurttaşlar basın açıklaması yaptı. Ardından keşif ekibi bölgeye geldi ve alanı gezdi. Heyet, 30 gün içerisinde konuya ilişkin raporu hazırlayarak mahkemeye sunacak. Konuyu yakından takip eden avukat İsmail Hakkı Atal ve davanın avukatı Ali İhsan Bakır Cumhuriyet’e konuştu.

Proje sahasını gezdiklerini belirten Atal, “Kullanmak istedikleri su kaynakları yerleşim yerlerini de besliyor. Olası kazada bu alanlar da siyanürle zehirlenecek” dedi. Keşifin usulsüz olduğunu söyleyen Atal, “Hâkim ve heyeti kanunları uygulamıyor. Keşiften önce reddi hâkim talebinde bulunduk. İsteğimizi reddettiler ve daha dava müdahillerine tebliğ edilmeden keşif yapılıyor. Yangından mal kaçırır gibi keşif” dedi. Ali İhsan Bakır ise, “Keşif yine her zamanki gibi jandarma koridoruyla gerçekleştirildi. Bilirkişi raporu için 30 günlük süremiz var ” ifadelerini kullandı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunulan ÇED raporuna göre şirket, her yıl 850 kilogram altın çıkarmayı planlıyor. 668.85 hektarlık alanda etkili olacak proje kapsamında yine 2 bin 560 ağaç kesileceği belirtildi. ÇED olumlu kararı alan şirket ise 9 bin ağacı işaretledi ve yüzlercesini kesti. Ölüme neden olabilecek siyanürle çalışma yapılacak alanda dinamitle patlatma da gerçekleştirilecek.

