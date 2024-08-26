‘Köylüyü topraksız bırakmak istiyorlar’

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri bakanlıkça kiraya verilecek.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 26.08.2024 - 04:00
‘Köylüyü topraksız bırakmak istiyorlar’
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Üreticileri üretimden koparanın iktidarın tarım politikası olduğunu belirten EMEP Ordu İl Örgütü Tarım Komisyonu Başkanı Bahri Dinç, “Üreticiyi ürün ekemez hale getirenler kendileri, sonra da topraklarına el koymaya çalışıyorlar” diye konuştu.


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