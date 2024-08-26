‘Köylüyü topraksız bırakmak istiyorlar’

Yayınlanma: 26.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.08.2024 - 04:00

Üreticileri üretimden koparanın iktidarın tarım politikası olduğunu belirten EMEP Ordu İl Örgütü Tarım Komisyonu Başkanı Bahri Dinç, “Üreticiyi ürün ekemez hale getirenler kendileri, sonra da topraklarına el koymaya çalışıyorlar” diye konuştu.

