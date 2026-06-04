Köyüne sadece 1 kilometre kalmıştı... Eşini kasaba yolcu eden yaşlı adam kazada can verdi

Isparta’da 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle köyüne dönen 75 yaşındaki adam, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza, Yalvaç ilçesine bağlı Kurusarı köyü ile Hüyüklü kasabası arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Şen (75), 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle ikamet ettiği Kurusarı köyünden Hüyüklü kasabasına eşini bırakmak için yola çıktı.



Eşini kasabada yolcu ettikten sonra köyüne dönmek üzere hareket eden Şen, köyüne yaklaşık 1 kilometre kala direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ramazan Şen’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Şen’in cenazesi, Yalvaç Belediyesi cenaze nakil aracıyla morguna kaldırıldı.

Öte yandan, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazaya karışan 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ise çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü.