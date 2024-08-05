Koyunları çalıp sattı, eğlence mekanında yakayı ele verdi

Adana’da 60 küçükbaş hayvanı çalıp satan çoban, eğlence mekanında eğlenirken yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2024 - 09:55
Koyunları çalıp sattı, eğlence mekanında yakayı ele verdi
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Adana'nın Kozan ilçesinde bağlı Yüksekören Mahallesi’nde çobanlık yapan R.D., 2 Ağustos’ta ismi öğrenilemeyen bir şahsın 60 küçükbaş hayvanını çaldı. R.D., bu hayvanları daha sonra Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yaşayan C.T. isimli şahsa sattı.

İhbar üzerine araştırma yapan Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler R.D.’yi bir eğlence mekanında eğlenirken yakaladı. Gözaltına alınan R.D., suçunu itiraf etti. R.D., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 60 küçükbaş hayvanı satın alan C.T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


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