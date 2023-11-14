‘Koza Altın’ bir maden daha istiyor

Yayınlanma: 14.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 14.11.2023 - 04:00

Karadeniz genelinde birçok projesi bulunan şirketin Trabzon Düzköy’deki projesini Cumhuriyet geçen aylarda gündeme getirmişti. Kayyum şimdi de Araklı’da bakır madeni işletmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Şirket, 1939 hektarlık işletme ruhsatının olduğu alanın 13.85 hektarında bakır madeni işletmek için adım attı. Projeye onay verilmesi durumunda Çevre Düzeni Planı’nda “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi/Turizm Merkezi”, meşçere haritalarında ise “kadastro dışı ağaçlık alan, ıstıranca meşesi-gürgen, ladinkestane, tarım ve iskân alanı” olarak nitelendirilen alanda madencilik faaliyeti gerçekleştirilecek.

DİNAMİT KULLANILACAK

Patlatmalı işletilmesi düşünülen projeyle birlikte yılda 55 bin ton bakır üretimi gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Proje kapsamında malzemeler dinamit kullanılarak çıkarılacak. Ocakta açılacak 14 adet deliğin içine ortalama 9.5 kilogram madencilik sektöründe kullanılan patlayıcı yerleştirilerek patlatılacak. Türkiye’nin birçok yerinde özellikle altın madeni işleten Koza Altın, İzmir, Gümüşhane, Giresun ve Eskişehir gibi birçok bölgede proje gerçekleştiriyor. Aynı zamanda yeni projeler için de adım atıyor. Neredeyse her ay yeni bir başvuru yapan şirket bu yıl içerisinde en az 30 proje için başvuru yaptı. Projeler onay sırası bekliyor ancak şirkete şimdiye kadar hiç olumsuz yanıt verilmedi.