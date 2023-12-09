Koza’ya Giresun için onay... Tarım arazisinde altın arayacaklar
Kayyum tarafından yönetilen Koza Altın’ın projelerine yenisi eklendi. Sadece bu yıl 34 maden için başvuruda bulunan Koza Altın’ın, Giresun’daki projesine onay çıktı. Şirket, tarım arazisinde altın arayacak. Madenin ekonomik ömrü sadece iki yıl.
Akın İpek’in FETÖ’den yargılanması üzerine 2015’te Hazine’ye devredilerek kayyum atanan Koza Altın çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Kayyum yönetimindeki şirket sadece bu yıl 34 proje için başvuruda bulunmuştu. Başvurulan projelere onay çıkmaya başladı.
Cumhuriyet, geçen günlerde Gümüşhane’deki projeyi gündeme getirmişti. Bu kez de Giresun Alucra’daki projeye onay verildi.
Bu onayla birlikte orman ve tarım arazilerinden oluşan 18.12 hektarlık alanda altın madeni işletilecek.
Ekonomik ömrü iki yıl olarak belirlenen projede yine patlayıcı kullanılacak. Projenin yapılacağı bölgenin yaklaşık 60 metre mesafesinden ise Kurtbeli Deresi geçiyor. Ayrıca alan çevresinde de bu dereye ait yan kollar bulunuyor.
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