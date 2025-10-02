KPDK toplantısında istekler dile getirildi: Memurun feryadı yine komisyona havale edildi

Memur, mülakatın kaldırılması başta olmak üzere söz verilip de yerine getirilmeyen iktidar vaatlerini bir kez daha dile getirirken, TBMM’nin açılmasıyla birlikte ek zam ve refah payı da istedi. Bütçe Yasası’nın TBMM’de görüşüleceğine işaret edilerek memur maaş zamlarının artırılması talep edildi. Emekçiler için vergi diliminin yüzde 15’te sabitlenmesi de bir başka talep oldu. İktidar ise sorunları yine “alt komisyonlara” havale etti.

İktidarın seçim vaatleri olan mülakatların kaldırılması, birinci dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi gibi sözler tutulmadı. Çözüm bekleyen sorunlar memur konfederasyonları tarafından Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında bir kez daha dile getirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki toplantıya Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ile Birleşik Kamu-İş katıldı. Ağustosta gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet ile memur konfederasyonları anlaşamamıştı.

Milyonlarca memur ile memur emeklisine, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı ile 2026 için yüzde 11+7, 2027 için de yüzde 5+4 zam verilmişti. Memurlar tepki göstermişti. KPDK toplantısında ek zam ve refah payı talepleri bir kez daha dile getirildi. Önümüzdeki günlerde 2026 bütçesinin TBMM’de görüşüleceğine işaret edilerek, kayıpların telafisi için ek zam yapılması, memur maaş zam oranlarının artırılması, ilave ek ödemenin emekli aylıklarına eklenmesi talep edildi.

MÜLAKATLARI KALDIRIN

Birinci dereceye gelen kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi bir kez daha dile getirildi.

İktidar mülakatların kaldırılacağı sözünü vermişti. Ancak kamuya alımlarda mülakatlar devam ediyor. Toplantıda, objektif olmadığına işaret edilerek mülakatların kaldırılması talebi iktidara yeniden iletildi.

VERGİ YÜZDE 15’TE SABİTLENSİN

Emekçilerin temel taleplerinden birisi de vergi diliminin yüzde 15’te sabitlenmesi. Kamu çalışanlarının daha yılın ilk aylarında bir üst vergi dilimine girdiklerine işaret eden memur konfederasyonları, memurun maaşının önemli bir kısmının vergiye gittiğine dikkat çekti. Bunun için de vergi diliminin emekçiler için yüzde 15’te sabitlenmesi istendi.

BAYRAM İKRAMİYESİ

Memurlar yıllardır bayramlarda ikramiye istiyor. Ancak bu talep hükümet tarafından görmezden geliniyor. Toplantıda bu konu da dile getirildi. Memur, grevli toplu sözleşme sistemi de talep ediyor. Bunun için de 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasası’nda değişiklik talepleri toplantıda dile getirildi. Gündeme getirilen diğer talepler de özetle şöyle:

Sosyal yardımlar yeniden düzenlenerek etkili bir sosyal yardım sistemi oluşturulsun. İlave ek ödeme memur emeklilerine de verilsin. Memurlara yapılan tüm ödemeler emekliliğe yansıtılsın. 2008 yılı öncesi ve sonrası göreve başlayanların sosyal güvenlik hakları yeniden düzenlensin. Kamuda görev yapan mühendis, avukat, biyolog, kimyager vb. mesleklerin özlük hakları iyileştirilsin. “Aile Yılı” kapsamında; izin hakları ile eş ve çocuk yardımları yeniden düzenlensin. Prim desteği, evlilik yardımı ve vergi indirimleri hayata geçirilsin. Kamuda farklı statülerde çalışanlar arasındaki adaletsizlik giderilsin. Disiplin cezalarına af getirilsin. Kamudaki teknik personelin sorunları çözülsün. Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılsın. Personelin uygun hizmet sınıflarına geçişi sağlansın.

YİNE KOMİSYONA HAVALE!

Daha önceki KPDK toplantılarında da sorunların çözümü için alt komisyonlar kurulmuştu. Yiyecek Yardımı Yönetmeliği, Harcırah Yasası ve 4688 sayılı yasaya yönelik değişiklik önerileri alt komisyonda görüşülmüştü. Ancak sonrasında bir gelişme olmadı. Önceki günkü toplantıda da yine alt komisyon kurularak kamu kurumları ile sosyal tarafların katılımıyla sorunlara ilişkin çalışma yapılması kararlaştırıldı.