KPSS giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 13 Eylül'deki 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 14 Eylül'deki 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. Oturumu'na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.