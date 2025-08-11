KPSS mağduru öğretmenler 15 bin ek atama istiyor: ‘Bizler bu ülkenin evlatları değil miyiz?’

2024 KPSS kapsamında yapılan 15 bin atamaya itiraz eden öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önüne siyah çelenk bırakarak, "Uygulanacak yöntem açık ve nettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sözü üzerine 2024 KPSS İle öğretmen atama sayısının 40 bine tamamlanması ve adil branş dağılımının uygulanmasıdır" sözleriyle taleplerini dile getirdi.

Ek atama ve eşit kontenjan talebiyle KPSS mağduru öğretmenlerin MEB önünde yaptığı basın açıklamasında, yaşanan bu mağduriyeti dile getirmekten asla vazgeçmeyecekleri ifade edildi ve beraberinde Susma haykır, ek atama şarttır”, “Öğretmen burada, Yusuf Tekin nerede?”, “Eğitim yanıyor, Yusuf Tekin susuyor” sloganları atıldı.

"15 BİN TARİHTEKİ EN DÜŞÜK ATAMA SAYISI"

Ek atama talebiyle toplanan öğretmenler adına açıklama yapan KPSS mağduru edebiyat öğretmeni Esra Kaya, açıklamada şunları kaydetti:

“Bizler, 2024 KPSS puanıyla ek atama bekleyen öğretmenleriz. 15 Nisan tarihinde açıklanan 15 bin öğretmen atamasının yarattığı mağduriyeti ve 18 Nisan tarihinde açıklanan adil olmayan branş dağılımlarını haykırmak, sesimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza duyurmak için burada toplanmış bulunmaktayız. 2024 KPSS ile atanacak öğretmen sayısı bir müjde olarak açıklanmış ancak hem 15 bin sayısının tarihteki en düşük atama sayısı olması hem de sonrasında açıklanan branş kontenjanları, KPSS’ye giren öğretmen sayısına kıyasla son derece yetersiz kalmıştır.

Aile yılı kapsamında binlerce öğretmen yuva kurmayı beklerken ataması yapılmadığı için yuva kuramamaktadır. Binlerce öğretmen aile evi çatısı altında yaşayarak her gününü ailesine mahcup şekilde geçirmektedir. Onca emeğe, onca çabaya rağmen ‘hala atanamadın mı’ sorusuna maruz kalan binlerce öğretmenimiz, toplumun bu psikolojik baskısına dayanamamaktadır. Uygulanacak olan yöntem açık ve nettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sözü üzerine 2024 KPSS ile öğretmen atama sayısının 40 bine tamamlanması ve adil branş dağılımının uygulanmasıdır.

"BİZLER BU ÜLKENİN EVLATLARI DEĞİL MİYİZ?"

Bizler, gerek Ulus’ta gerekse MEB’in önünde hakkımızı haykırmaktan geri durmayacağız! Öğretmenler meydanlarda değil, okullarında olmak istiyor! Artık bu sesi duyun! Şu soruları da sormadan edemiyoruz: 2’inci il dışı emriyle birlikte Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde oluşan norm açığına rağmen neden 2024 KPSS ile ek atama bekleyen öğretmenlerin sesi duyulmuyor? 2024 KPSS için açıklanan 15 bin öğretmen atamasının ardından ülke genelinde yüzbinlerce öğretmen açığı var. Neden 2024 KPSS puanıyla ek atama açıklanmıyor, bizler bu ülkenin evlatları değil miyiz?

Bu nedenle devletimizin ilgili kurumlarına, özellikle de Cumhurbaşkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na açık çağrımızdır: 2024 KPSS puanlarıyla, adil, şeffaf ve yeterli sayıda ek öğretmen ataması yapılmasını talep ediyoruz!”

"ÖZEL SEKTÖR KOŞULLARINDA AİLE KURMAK NEREDEYSE İMKANSIZ"

Sıralamasının atanabilecek düzeyde olduğunu ancak 757 kontenjanla bu hakkı kaybettiğini dile getiren İngilizce öğretmeni Betül Sena Arcan ise şu sözlerle talebini ifade etti:

“Atanamadığım için, ekonomik zorluklar sebebiyle çocuk sahibi olamadım. Bu yıl, aile kurma hayalimi gerçekleştirmeyi çok istiyordum ama bu da nasip olmadı. Özel sektör koşullarında aile kurmak neredeyse imkansız. Bu ek atama, sadece mesleki bir adalet değil, aynı zamanda aile kurma hayalimi gerçekleştirebilmem için de bir şans”

Coğrafya öğretmeni Murat Sezer, devletin sınıflarına ücretli öğretmen adı altında, çoğu pedagojik formasyonu olmayan, alan dışı mezunların girdiğini söyleyerek açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Sizlere bu vesileyle branş dağılımı ve kontenjan adaletsizliğinden de bahsetmek istiyorum. MEB’in önümüze koyduğu 15 binlik branş ve kontenjdan dağılımında Türkçe 623, Beden 190, Sosyal Bilgiler 387, Müzik 180, Fizik 61, Felsefe 41, Tarih 28, Edebiyat 29, Biyoloji 27, Kimya 49, Matematik ilkokul ve lise olmak üzere toplamda 217 öğretmenimize kontenjan verdi. Bunlar haricinde PDR 377, Fen 307, İngilizce 757 ve sayamadığım nice branşla beraber pozitif bilimler adeta katliama uğramıştır.”

"PIRIL PIRIL ÖĞRENCİLERİME KAVUŞAMIYORUM”

Babasının kendisini okutmak için verdiği emeği yok saydıklarını ifade eden Murat Sezer, kendisinin zamanında dağ başında keçi otlatarak ders çalıştığını aktararak, “2024 KPSS Coğrafya Öğretmenliği dalında ilk 150’ye girerek kendimi kanıtladım ama gelin görün ki hem genel kontenjan hem de adaletsiz branş dağılımından dolayı ‘hocam siz başka öğretmenlere benzemiyorsunuz’ diyen o pırıl pırıl öğrencilerime kavuşamıyorum” dedi.

"BİYOLOJİ BRANŞINA YALNIZCA 27 KADRO VERİLMESİ ADİL MİDİR?”

Daha sonrasında söz alan Biyoloji öğretmeni Gökhan Çolak da "Türk Eğitim-Sen’in verilerine göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 76 ilimizde tam 86 bin ücretli öğretmen görev yapmakta ve 100 bin açık bulunmaktadır. Bu kadar büyük bir açık varken, Biyoloji branşına yalnızca 27 kadro verilmesi adil midir?” diyerek tepkisini dile getirdi ve ardından şunları kaydetti:

"Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde hayata geçirilen ve uluslararası alanda önemli bir değer haline gelen Sıfır Atık Projesi’nin okullardaki bel kemiği Biyoloji öğretmenleridir. Bakanlığın Biyoloji öğretmenlerine ayırdığı kontenjan ise yalnızca 27. Bu kadar açık varken ve ücretli öğretmenlerin birçoğu alan dışı görev alıyorken, bu projeler riske girmez mi?"

Almanca öğretmeni Semanur Açıkgöz ise geçen sene branşlarına 288 kontenjan verilirken bu sene yalnızca 23 kontenjan verildiğini açıkladı ve "Ek atama bizim en doğal hakkımızdır" dedi.

"NORM FAZLAMIZ VAR, NASİBİNİZ YOKMUŞ"

Basın açıklamasını okuyan Edebiyat öğretmeni Esra Kaya, kendi branşı için söz aldığında gözleri dolu bir şekilde şu sözlerle kendini ifade etti:

“İsmim Esra Kaya, 86 puanla verilen kontenjanın üç katının çağrıldığı mülakata bile giremedim, alanında derece yapan tüm edebiyat öğretmenlerini temsilen burada bulunmaktayım. 2023 senesinde bin 839 kişi, 2024’te 796 kişi alınan branşımda 2025 senesi yani bu yıl 2024 KPSS ile sadece ve sadece 29 kişi alındı. Bu ani düşüş 'norm fazlamız var, nasibiniz yokmuş' gibi sözlerle bize bu güne kadar açıklanılmaya çalışıldı. Oysaki bizim yerimize ücretli öğretmenlerin derslere girdiğini biliyoruz. Bizler de diyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyoruz, bizler Nuri Pakdillerin, Sezai Karakoçların, Necip Fazılların bayrağını taşıyoruz, bizler 29 güzel insandan çok daha fazlasıyız.

Bizim gülüşlerimiz yarım kaldı, uykularımız bölündü. 2024 KPSS’ye adil branş dağılımlı bir ek atama gelsin istiyoruz, tüm bunları Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ederiz.”

Söz alan tarih öğretmeni Tuğba Bekçioğulları, MEB önüne bıraktıkları siyah çelenkleri işaret ederek "Şu gördüğünüz çelenkte 20 bin öğretmenin gözyaşı var, 20 bin öğretmenin umutlarının çelengi bu" dedi.

Beyzanur Yüce isimli atama beklemeyen engelli öğretmen de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenerek, "Geride bir avuç engelli öğretmen adayı sizlerden ek atama müjdesi bekliyor" sözleriyle talebini dile getirdi.

"BU KALİTELİ EĞİTİMİ ŞU AN 86 BİN ÜCRETLİ ÖĞRETMEN Mİ VERECEK?"

Türkçe öğretmeni Muhammed Dalkılıç, Türkçe branşının önemi hakkında "Diline sahip çıkan bir millet, kimliğine de sahip çıkar" ifadelerini ekledi. Ardından söz alan felsefe öğretmeni Murat Uzun da Bakan Yusuf Tekin'e "Öğrencilerin düşünmesini ve sorgulamasını tamamıyla ön plana çıkartacak bir eğitim anlayışıyla yola çıktığınızı söylediniz. Kaliteli eğitimden bahsettiniz. Ben de bunu soruyorum Sayın Tekin, bu kaliteli eğitimi şu an 86 bin ücretli öğretmen mi verecek?" sorusunu yöneltti.