KPSS maratonu başlıyor: İlk oturum için tarih netleşti

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, 7 Eylül’de yapılacak genel yetenek ve genel kültür oturumuyla başlayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), KPSS oturumlarının 7 Eylül’de başlayacağını duyurdu.

7 Eylül Pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve 120 sorudan oluşacak genel yetenek ve genel kültür oturumu için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.

Sınav, 12.25’te sona erecek.

Adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Alan Bilgisi Sınavları 13-14 Eylül tarihlerinde, üç oturum şeklinde yapılacak.

• 1. Oturum 13 Eylül Cumartesi saat 10.15’te başlayacak.

Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarında yapılacak.

• 2. Oturum 13 Eylül Cumartesi 14.45’te başlayacak.

Hukuk, İktisat ve Maliye alanlarında yapılacak.

• 3. Oturum 14 Eylül Pazar saat 10.15’te başlayacak.

İşletme, muhasebe ve istatistik alanlarında yapılacak sınava 400 binden fazla aday başvurdu.

"SINAVA 936 ENGELLİ ADAY KATILACAK"

Gerçekleştirilecek uygulama hakkında açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "81 il ve Lefkoşa’da 135 sınav merkezinde yapılacak KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumları ile KPSS maratonu başlayacak. Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumuna 402 bin 105 aday başvuru yaptı. Bu adayların 223 bin 757’si kadın, 178 bin 348’si erkeklerden oluşmakta. Sınava 936 engelli aday katılacak ve engelli adaylardan ek süre kullanması uygun görülenler 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 2 bin 330 aday bu haktan yararlandı" dedi.

Ersoy, "Sınav, 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür olmak üzere 120 sorudan oluşacak. Genel Yetenek sözel ve sayısal bölümden oluşacak. Sözel bölüm; sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak.

Sayısal bölüm; sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak. Genel Kültür ise Tarih, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık Bilgisi ve Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve sosyoekonomik konulardan oluşacak." diye konuştu.

"İL VE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ SINAV GÜNÜ AÇIK OLACAK"

Ersoy, sınavın bin 40 binada toplam 17 bin 41 salonda gerçekleştirileceğini belirterek, "Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda toplam 54 bin 168 görevli yer alacak. Sınav güvenliği ve organizasyonu için kapsamlı önlemler alınmış durumda. Sınav görevlilerine görev alanlarıyla ilgili eğitimler verildi. Sınavın uygulanacağı bölgelerdeki sınav koordinatörlerimizle sürekli temas halinde olacağız. Sınav süreçlerinde alınan güvenlik önlemlerini paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde yürütüyoruz. Sınav güvenliğinin sağlanması için 5 bin 769 emniyet görevlisi sahada olacak. Sınav esnasında da koordinasyon kesintisiz şekilde yürütülecek. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. KPSS’ye katılacak tüm adaylara başarılar dilerim" dedi.