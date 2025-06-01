Kral Döner'e 'FETÖ' operasyonu: 5 kişi tutuklandı

'FETÖ' ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle çok sayıda yöneticisi tutuklanan ve kayyum atanan Maydonoz Döner'in ardından bir 'FETÖ operasyonu' da Kral Döner'e düzenlendi.

Daha önce ‘FETÖ soruşturması’ kapsamında kayyum atanan Maydonoz Döner ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen Kral Döner adlı işletme hakkında inceleme sürüyordu. alınmıştı.

Samsun, İstanbul ve Ankara’daki operasyonlarda ‘para hareketleri ve suç faaliyetleri’ MASAK raporuyla belirlenen ihraç edilmiş polis, asker, öğretmen, savcı ve emekli diyanet görevlisi dahil 24 kişi 27 Mayıs’ta gözaltına alındı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 3’ü ifadelerinin ardından emniyetten, adliyeye sevk edilen yedisiyse adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Bugün adliyeye sevk edilen zanlılardan 5’i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, dokuzuysa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.