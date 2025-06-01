Kral Döner'e 'FETÖ' operasyonu: 5 kişi tutuklandı

'FETÖ' ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle çok sayıda
yöneticisi tutuklanan ve kayyum atanan Maydonoz Döner'in ardından bir 'FETÖ
operasyonu' da Kral Döner'e düzenlendi.
Daha önce ‘FETÖ soruşturması’
kapsamında kayyum atanan Maydonoz Döner ve aynı ortaklar tarafından açıldığı
tespit edilen Kral Döner adlı işletme hakkında inceleme sürüyordu. alınmıştı.
Samsun, İstanbul ve Ankara’daki operasyonlarda ‘para
hareketleri ve suç faaliyetleri’ MASAK raporuyla belirlenen ihraç edilmiş
polis, asker, öğretmen, savcı ve emekli diyanet görevlisi dahil 24 kişi 27
Mayıs’ta gözaltına alındı.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden 3’ü ifadelerinin ardından emniyetten, adliyeye
sevk edilen yedisiyse adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
Bugün adliyeye sevk edilen zanlılardan 5’i çıkarıldıkları
mahkemede tutuklandı, dokuzuysa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.